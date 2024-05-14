Logicool c922n webカメラ 三脚付き

商品の詳細

値下げしました。

¥6,000→¥5,555



数ヶ月前に中古で購入しましたがあまり使う場面が無かったので出品します。

付属品は専用の三脚と接続用ケーブルです。



動作確認済み。



フルHD1080P@30fps720P@60fps

HDオートフォーカスおよび光補正

Color:BLACK

マイク種類:デュアルマイク搭載

接続インタフェイス:USB端子