  • Logicool c922n webカメラ 三脚付き
Logicool c922n webカメラ 三脚付き
  • 当日発送
  • 送料無料

Logicool c922n webカメラ 三脚付き

Yspoon

お気に入りブランド
クチコミ評価 5.3405件）07
販売価格 ：

2110税込

獲得ポイント ：
405ポイント

商品がカートに追加されました
Logicool c922n webカメラ 三脚付き
Logicool c922n webカメラ 三脚付き
販売価格：￥4,950 税込
お買い物を続けるカートへ進む

在庫あり

※ 商品のお届けについてはこちらよりご確認ください。

SHOPPING が販売、発送いたします。

当日発送可 (14:00までのご注文が対象)

  • ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
    詳しくはこちらよりご確認ください。

利用可

  • ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
    ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
    ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
    詳しくはこちらよりご確認ください。

商品の詳細

値下げしました。
¥6,000→¥5,555

数ヶ月前に中古で購入しましたがあまり使う場面が無かったので出品します。
付属品は専用の三脚と接続用ケーブルです。

動作確認済み。

フルHD1080P@30fps720P@60fps
HDオートフォーカスおよび光補正
Color:BLACK
マイク種類:デュアルマイク搭載
接続インタフェイス:USB端子

商品の説明

Logicool c922n webカメラ 三脚付き
ロジクール Webカメラ C922n フルHD 1080P ストリーミング 撮影用 三脚 スタンド 付き オートフォーカス ステレオ マイク ウェブカメラ ウェブカム PC Mac ノートパソコン Zoom Skype 国内正規品 2年間メーカー保証

Logicool c922n webカメラ 三脚付き
Logicool ウェブカメラ C922N PRO STREAM WEBCAM レンタルサービス

Logicool c922n webカメラ 三脚付き
Logicool ウェブカメラ C922N PRO STREAM WEBCAM レンタルサービス

Logicool c922n webカメラ 三脚付き
Amazon.co.jp: ロジクール Webカメラ C922n フルHD 1080P ...

Logicool c922n webカメラ 三脚付き
設置の安定感が抜群なWebカメラ「ロジクールC922n」（三脚付属）を買っ ...

Logicool c922n webカメラ 三脚付き
Logicool】WebカメラC922n(三脚付き) 実機レビュー | K-Style

Logicool c922n webカメラ 三脚付き
ロジクール ストリーミング ウェブカメラ C922N PRO STREAM WEBCAM ...

Logicool c922n webカメラ 三脚付き
Logicool ウェブカメラ C922n ブラック フルHD 1080P ウェブカム ...

Logicool c922n webカメラ 三脚付き
優先配送 Logicool C922N Webカメラ 三脚付き sushitai.com.mx

Logicool c922n webカメラ 三脚付き
設置の安定感が抜群なWebカメラ「ロジクールC922n」（三脚付属）を買っ ...

Logicool c922n webカメラ 三脚付き
推奨品】ロジクール C922N WEBカメラ ロジクール プロ ストリーミング ...

Logicool c922n webカメラ 三脚付き
ロジクール Webカメラ C922n ブラック フルHD 1080P ウェブカム ...

Logicool c922n webカメラ 三脚付き
ロジクール Webカメラ C922n フルHD 1080P ストリーミング 撮影用 三脚 スタンド 付き オートフォーカス ステレオ マイク ウェブカメラ ウェブカム PC Mac ノートパソコン Zoom Skype 国内正規品 2年間メーカー保証

Logicool c922n webカメラ 三脚付き
Logicool C922N ロジクール webカメラ zoom - PC周辺機器

Logicool c922n webカメラ 三脚付き
新品未使用】ロジクール Logicool C922n webカメラ 三脚付きの通販 by ...

家電・スマホ・カメラ・PC/タブレット・PC周辺機器のデイリーランキング

このカテゴリのランキングをもっと見る

この商品を見ている人におすすめ