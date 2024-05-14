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Logicool c922n webカメラ 三脚付き
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￥2110税込
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商品の詳細
¥6,000→¥5,555
数ヶ月前に中古で購入しましたがあまり使う場面が無かったので出品します。
付属品は専用の三脚と接続用ケーブルです。
動作確認済み。
フルHD1080P@30fps720P@60fps
HDオートフォーカスおよび光補正
Color:BLACK
マイク種類:デュアルマイク搭載
接続インタフェイス:USB端子
商品の説明
ロジクール Webカメラ C922n フルHD 1080P ストリーミング 撮影用 三脚 スタンド 付き オートフォーカス ステレオ マイク ウェブカメラ ウェブカム PC Mac ノートパソコン Zoom Skype 国内正規品 2年間メーカー保証
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