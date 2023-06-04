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onexplayer 2 pro
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商品の詳細
CPU種類···Ryzen77840U
RAM:32GB
ストレージ:1TB
発売:2023年8月
定価:¥178,000
9月上旬購入
使用期間1週間程度
PC版原神、サイバーパンク2077、ホグワーツレガシーをプレイしてましたが普通にヌルヌル動きました！
元々使っていたデスクトップゲーミングPCの方が私の使い方に合っていた為こちらはあまり使用せず出品することにしました！
部屋でのみ使用していたので傷も無くかなり綺麗です(・̑◡・̑)
定価よりかなりお安い値段なのでお買い得かと思います！
付属品、箱、保証書なども全て揃っています
初期化済
Amazonで購入した専用のケース(未使用未開封)もお付けします
2023東京ゲームショウにもデモ機が展示されていた話題のゲーミングモバイルPC
商品の説明
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