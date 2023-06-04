onexplayer 2 pro

商品の詳細

画面サイズ···8.4インチ



CPU種類···Ryzen77840U



RAM:32GB



ストレージ:1TB



発売:2023年8月



定価:¥178,000



9月上旬購入



使用期間1週間程度



PC版原神、サイバーパンク2077、ホグワーツレガシーをプレイしてましたが普通にヌルヌル動きました！



元々使っていたデスクトップゲーミングPCの方が私の使い方に合っていた為こちらはあまり使用せず出品することにしました！

部屋でのみ使用していたので傷も無くかなり綺麗です(・̑◡・̑)

定価よりかなりお安い値段なのでお買い得かと思います！

付属品、箱、保証書なども全て揃っています



初期化済



Amazonで購入した専用のケース(未使用未開封)もお付けします







2023東京ゲームショウにもデモ機が展示されていた話題のゲーミングモバイルPC