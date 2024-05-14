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Nikon Zoom-NIKKOR Ai-S 35-70mm F3.3-4.5
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￥1776税込
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商品の詳細
NikonZoom-NIKKORAi-S35-70mmf/3.3-4.5
■状態
レンズは、見た感じカビやくもり、傷などはないと思います。
外観は経年による少しの擦れ等がありますが目立ってはいないと思います。
■付属品
フロントレンズキャップ
リアレンズキャップ
あくまで中古品ですので、ご理解の上ご検討お願いいたします。
返品は不可でお願いします。
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レンズは、見た感じカビやくもり、傷などはないと思います。
外観は経年による少しの擦れ等がありますが目立ってはいないと思います。
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フロントレンズキャップ
リアレンズキャップ
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商品の説明
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