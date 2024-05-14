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CANON キヤノン EF 50mm F1.8 Ⅱ型 キヤノンEFマウント

キヤノン

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CANON キヤノン EF 50mm F1.8 Ⅱ型 キヤノンEFマウント
CANON キヤノン EF 50mm F1.8 Ⅱ型 キヤノンEFマウント
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商品の詳細

CANONキヤノンEF50mmF1.8Ⅱ型
キヤノンEFマウント

★コンディション★
《外観》
写真でもわかるように綺麗な状態です。
スレ、キズは僅かです。
マウントのコンディションも良い状態です。
スレもございません。

《光学》（目視チェック）
僅かなチリのみ。カビ、曇りなし。クリアです。

《動作》
AF動作確認済です。

マウント···キヤノンEFマウント系

フルサイズ対応···フルサイズ対応可
開放F値···～2.0未満

商品の説明

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