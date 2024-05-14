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CANON キヤノン EF 50mm F1.8 Ⅱ型 キヤノンEFマウント
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￥1924税込
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商品の詳細
キヤノンEFマウント
★コンディション★
《外観》
写真でもわかるように綺麗な状態です。
スレ、キズは僅かです。
マウントのコンディションも良い状態です。
スレもございません。
《光学》（目視チェック）
僅かなチリのみ。カビ、曇りなし。クリアです。
《動作》
AF動作確認済です。
マウント···キヤノンEFマウント系
フルサイズ対応···フルサイズ対応可
開放F値···～2.0未満
商品の説明
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