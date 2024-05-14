再値下げ Nikon AF NIKKOR 70－300mm 4ー5.6G

商品の詳細

ご覧頂きありがとうございます。

使用する機会が無くなったので出品します。

写真が全てです

レンズ内部の周辺に3か所曇りが見られますが撮影には影響無いと思います、ご理解うえご購入下さい。

再度値下げします

宜しくお願い致します

レンズタイプ：望遠ズーム焦点距離：70～300mm

最大径x長さ：74x116.5mm重量：425g

対応マウント：ニコンFマウント系フルサイズ対応