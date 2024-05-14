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再値下げ Nikon AF NIKKOR 70－300mm 4ー5.6G

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再値下げ Nikon AF NIKKOR 70－300mm 4ー5.6G
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商品の詳細

ご覧頂きありがとうございます。
使用する機会が無くなったので出品します。
写真が全てです
レンズ内部の周辺に3か所曇りが見られますが撮影には影響無いと思います、ご理解うえご購入下さい。
再度値下げします
宜しくお願い致します
レンズタイプ：望遠ズーム焦点距離：70～300mm
最大径x長さ：74x116.5mm重量：425g
対応マウント：ニコンFマウント系フルサイズ対応

商品の説明

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