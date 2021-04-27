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【美品】Fire HD 10 第11世代
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商品の詳細
本日限定で1万円に値引きしました。
今回、あたらしくタブレットを購入したので出品しました。
室内のみの仕様だったため、とてもきれいです。
写真にも載せましたが、小さなヒビが側面にあります。ほんの薄くあるもので、動作にまったく関係ないです！
中古でここまできれいなタブレットはないんじゃないかと思うぐらい綺麗なので、安く購入を考えている方はぜひ！
OS種類...FireOS
シリーズ...FireHD(Amazon)
シリーズ...FireHD(Amazon)
世代...第11世代
画面サイズ...10〜10.9インチ
ストレージ容量...32GB
通信規格...Wi-Fiモデル
今回、あたらしくタブレットを購入したので出品しました。
室内のみの仕様だったため、とてもきれいです。
写真にも載せましたが、小さなヒビが側面にあります。ほんの薄くあるもので、動作にまったく関係ないです！
中古でここまできれいなタブレットはないんじゃないかと思うぐらい綺麗なので、安く購入を考えている方はぜひ！
OS種類...FireOS
シリーズ...FireHD(Amazon)
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世代...第11世代
画面サイズ...10〜10.9インチ
ストレージ容量...32GB
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商品の説明
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