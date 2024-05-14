美品 アップルペンシル 第2世代 Apple Pencil

商品の詳細

スムーズなお取引のため一度プロフィールに目を通してもらえるとありがたいです。



即購入OKです！

商品に興味をもっていただき、ありがとうございます♪

以下お読みいただき、ご検討お願いいたします⭐︎



■商品説明

アップルペンシル第2世代



■商品の状態

3週間程度使用しました。



ペン先の状態はまだまだ問題ない状態ですが画像にて判断いただけたらとおもいます。



■注意事項

その他にも掲載しています、そちらの状況次第では出品を取り消す場合がございますのでよろしくお願いいたします。



■発送方法

梱包材にて梱包しメルカリ便にて発送いたします。



■その他

その他ご不明点はお気軽にご質問ください。



最後までご覧いただきましてありがとうございました！