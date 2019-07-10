【最終価格】玄人志向 GF-GTX1050Ti-E4GB/SF/P2

商品の詳細

玄人志向

GF-GTX1050Ti-E4GB/SF/P2



取り外すまで正常動作しておりました。

綺麗な方かと思いますが神経質な方はご遠慮ください。



箱一部破れあり。



amazon参考価格 27980円



3Nでお願い致します。



箱にプチプチを巻いて発送予定です。



よろしくお願い致します。



人気グラフィックボードモデル...GTX1050Ti



種類...グラフィックボード

GPU/シリーズ名...GTX