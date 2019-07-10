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【最終価格】玄人志向 GF-GTX1050Ti-E4GB/SF/P2
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商品の詳細
玄人志向
GF-GTX1050Ti-E4GB/SF/P2
取り外すまで正常動作しておりました。
綺麗な方かと思いますが神経質な方はご遠慮ください。
箱一部破れあり。
amazon参考価格 27980円
3Nでお願い致します。
箱にプチプチを巻いて発送予定です。
よろしくお願い致します。
人気グラフィックボードモデル...GTX1050Ti
種類...グラフィックボード
GPU/シリーズ名...GTX
GF-GTX1050Ti-E4GB/SF/P2
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人気グラフィックボードモデル...GTX1050Ti
種類...グラフィックボード
GPU/シリーズ名...GTX
商品の説明
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