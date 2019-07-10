【最終価格】玄人志向 GF-GTX1050Ti-E4GB/SF/P2

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クロウトシコウ

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商品の詳細

玄人志向
GF-GTX1050Ti-E4GB/SF/P2

取り外すまで正常動作しておりました。
綺麗な方かと思いますが神経質な方はご遠慮ください。

箱一部破れあり。

amazon参考価格　27980円

3Nでお願い致します。

箱にプチプチを巻いて発送予定です。

よろしくお願い致します。

人気グラフィックボードモデル...GTX1050Ti

種類...グラフィックボード
GPU/シリーズ名...GTX

商品の説明

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