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RAZER DEATHADDER v3 8k 有線
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商品の詳細
三ヶ月ほど前に購入しました。
５日間、１日三時間程度の使用です。
使わない間は箱にしまっていたため状態は問題ありません。
ケーブル...有線
#RAZER
#ゲーミングマウス
#デスアダーv3
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使わない間は箱にしまっていたため状態は問題ありません。
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商品の説明
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