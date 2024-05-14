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RAZER DEATHADDER v3 8k 有線

レイザー

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RAZER DEATHADDER v3 8k 有線
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商品の詳細

三ヶ月ほど前に購入しました。
５日間、１日三時間程度の使用です。

使わない間は箱にしまっていたため状態は問題ありません。

ケーブル...有線

#RAZER
#ゲーミングマウス
#デスアダーv3

商品の説明

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