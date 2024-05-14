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I-O DATA HDJ-UT1.0B 外付型ハードディスク 旧モデル
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￥3822税込
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商品の詳細
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I・ODATAHDJ-UT1.0B
CATEGORY_HDD:HARDDRIVE
RACKMOUNT:NO
RAID−LEVEL0:NO
RAID−LEVEL1:NO
RAID−LEVEL3:NO
RAID−LEVEL5:NO
RAID−LEVELOTH:NO
THUNDERBOLT:NO
USB有無種類:USB3.0
color:BLACK
ストレージ種類:HDD
フォームファクター種類:3.5インチ
外付けタイプ:据置
接続インタフェイス:USB端子
本体タイプ:外付けタイプ
#アイ・オー・データ機器
#I・ODATA
商品の説明
I-O DATA USB3.0/2.0対応 外付型ハードディスク 1.0TB HDJ-UT1.0B 【旧モデル】
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