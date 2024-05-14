I-O DATA HDJ-UT1.0B 外付型ハードディスク 旧モデル

商品の詳細

ご覧いただきありがとうございます。

新品未開封のため、動作確認などしておりません。

パッケージに痛みあり。

ご了承の上でご検討ください。

○即購入OK



I・ODATAHDJ-UT1.0B

CATEGORY_HDD:HARDDRIVE

RACKMOUNT:NO

RAID−LEVEL0:NO

RAID−LEVEL1:NO

RAID−LEVEL3:NO

RAID−LEVEL5:NO

RAID−LEVELOTH:NO

THUNDERBOLT:NO

USB有無種類:USB3.0

color:BLACK

ストレージ種類:HDD

フォームファクター種類:3.5インチ

外付けタイプ:据置

接続インタフェイス:USB端子

本体タイプ:外付けタイプ



#アイ・オー・データ機器

#I・ODATA