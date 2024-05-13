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C922N PRO STREAM WEBCAM

Rspoon

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C922N PRO STREAM WEBCAM
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商品の詳細

LogicoolC922N

VISUALCAMS:WEBCAMS
color:BLACK
ズームタイプ:ズーム
マイク種類:マイク内蔵
接続インタフェイス:USB端子

#LogitechInternational
#Logicool
中古です。
おまけ付き。

商品の説明

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