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C922N PRO STREAM WEBCAM
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商品の詳細
LogicoolC922N
VISUALCAMS:WEBCAMS
color:BLACK
ズームタイプ:ズーム
マイク種類:マイク内蔵
接続インタフェイス:USB端子
#LogitechInternational
#Logicool
中古です。
おまけ付き。
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color:BLACK
ズームタイプ:ズーム
マイク種類:マイク内蔵
接続インタフェイス:USB端子
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商品の説明
ロジクールC922 Pro Stream 1080pウェブカメラ + Captureソフトウェア
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ロジクール Webカメラ C922n フルHD 1080P ストリーミング 撮影用 三脚 スタンド 付き オートフォーカス ステレオ マイク ウェブカメラ ウェブカム PC Mac ノートパソコン Zoom Skype 国内正規品 2年間メーカー保証
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