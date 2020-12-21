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ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi X 16G OC

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ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi X 16G OC
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商品の詳細

搭載チップAMD
RadeonRX6800XT
メモリGDDR6
16GB
SP数4608
メモリバス256bit
メモリクロック16Gbps
バスインターフェイスPCIExpress4.0x16
解像度8K(7680x4320)
モニタ端子HDMIx1
DisplayPortx2
USBType-Cx1
冷却タイプ空冷
セミファンレス○
最大ディスプレイ接続台数4台

商品の説明

ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi X 16G OC
ASRock > AMD Radeon™ RX 6800 XT Taichi X 16G OC

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