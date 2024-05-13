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SEAGATE 外付けポータブルハードディスク2TB HDD
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￥1924税込
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商品の詳細
携帯の動画と写真を保存するため、
電気屋さんで購入しました。
年3回ぐらい使っていました。
不要のため出品しました。
●メーカー：シーゲイト
●型番：SGP-NY020UBK
●容量：2TB
●インタフェース：USB3.0/2.0USB3.1も対応
●コネクタ形状：USB3.0Micro-B
●サイズ（約）：W80 D117 H14.8 ㎜
●重量（約）：170g
●付属品：USBケーブル
※動作確認OK
※24時間連続テレビ録画にも対応
他サイトと並行出品をしておりますので、予告なく終了することがございます。予めご了承ください。
種類···ハードディスク・HDD(2.5インチ)
電気屋さんで購入しました。
年3回ぐらい使っていました。
不要のため出品しました。
●メーカー：シーゲイト
●型番：SGP-NY020UBK
●容量：2TB
●インタフェース：USB3.0/2.0USB3.1も対応
●コネクタ形状：USB3.0Micro-B
●サイズ（約）：W80 D117 H14.8 ㎜
●重量（約）：170g
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商品の説明
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