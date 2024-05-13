SEAGATE 外付けポータブルハードディスク2TB HDD

商品の詳細

携帯の動画と写真を保存するため、

電気屋さんで購入しました。

年3回ぐらい使っていました。

不要のため出品しました。



●メーカー：シーゲイト

●型番：SGP-NY020UBK

●容量：2TB

●インタフェース：USB3.0/2.0USB3.1も対応

●コネクタ形状：USB3.0Micro-B

●サイズ（約）：W80 D117 H14.8 ㎜

●重量（約）：170g

●付属品：USBケーブル

※動作確認OK

※24時間連続テレビ録画にも対応



他サイトと並行出品をしておりますので、予告なく終了することがございます。予めご了承ください。

種類···ハードディスク・HDD(2.5インチ)