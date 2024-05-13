ASRock Z490 EXTREME4 ATXマザーボード

商品の詳細

値段のご相談などお気軽にコメントください！

(過度な値引き要求はご勘弁願います！)



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・第10世代Intel®Core™プロセッサーと第11世代Intel®Core™プロセッサーに対応(LGA1200)*

・DDR44266MHz+(OC)

・2PCIe3.0x16,3PCIe3.0x1,1M.2(KeyE)forWiFi

AMDCrossFireX™

・グラフィックス出力オプション:HDMI,DisplayPort

・6SATA3,1HyperM.2(PCIeGen4x4)

・2ウルトラM.2(PCIeGen3x4\u0026SATA3)

・2USB3.2Gen2(背面Type-A+C),7USB3.2Gen1(前面に4個、背面に2個,前面Type-C1個)

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・自作PCにて8月まで2年間ほど使用、問題なく動作しておりました。

・ピン折れ等ございません。

・CPUソケットにはカバーをつけてお送りします。

・ネジの正確な本数など記憶していないため、一部欠品のおそれがありますが取り付けに必要なものは全て揃っておりますのでご安心ください。



製品の特性上、ご使用のケースやその他パーツ構成などにより正常に動作しない場合もございますのでよくご購入の際はご自身の環境を確認いただいた上でお願いいたします。

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状態

・マザーボード本体

目立つキズやピン折れ無し、ホコリは端子のキズを防ぐため優しめのエアダスターで軽めに除去しています。

・内容物

取付用ネジ、説明書、ドライバーインストール用DVD、その他SATAケーブルなど各種アイテム

・箱

内箱あり、外箱あり(一部開封時の破けがあります。)



種類···マザーボード