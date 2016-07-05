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GEFORCE GTX 1080 GAMING X 8G

エムエスアイ

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GEFORCE GTX 1080 GAMING X 8G
GEFORCE GTX 1080 GAMING X 8G
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商品の詳細

MSIGEFORCEGTX1080GAMINGX8G

#Micro−StarInt’l
#MSI

人気グラフィックボードモデル···GTX1080
種類···グラフィックボード

1年ほど毎日ゲームで使用しました。マイニングでは使用しておりません。cpu、メモリと併せてまとめ買いも可能ですのでお気軽にコメントお願いします。付属品など全てつけてお渡しします。

商品の説明

GEFORCE GTX 1080 GAMING X 8G
MSI GeForce GTX 1080 GAMING X 8G 『Twin Frozr VI/OCモデル』 グラフィックスボード VD6060
GEFORCE GTX 1080 GAMING X 8G
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msi gtx 1080 gaming x 卸売 19600円引き www.gold-and-wood.com
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