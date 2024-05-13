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全新未开封DAIV Z6-I7G60SR-A

マウスコンピュータ

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全新未开封DAIV Z6-I7G60SR-A
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商品の詳細

画面サイズ···14.5～16.9インチ

CPU種類···Corei7
OS···Windows11
メモリ···32GB～
SSD容量···1000GB～


OS
Windows11Home64ビット
CPU
インテル®Core™i7-13700Hプロセッサー
グラフィックス
GeForceRTX™4060LaptopGPU
メモリ標準容量
32GB(16GB×2/デュアルチャネル)
M.2SSD
1TB(NVMeGen4×4)
パネル
16型液晶パネル(ノングレア/sRGB比100%/DolbyVision対応)
無線
Wi-Fi6E(最大2.4Gbps)対応IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠＋Bluetooth5内蔵
保証期間
3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート

商品の説明

全新未开封DAIV Z6-I7G60SR-A
DAIV Z6-I7G60SR-A

全新未开封DAIV Z6-I7G60SR-A
マウスコンピューター DAIV Z6-I7G60SR-A 価格.com限定 Core i7 13700H ...

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