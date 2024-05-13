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Pulsar superglide pad XL

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自分には使いこなせないため出品します
カラーはブラックです

商品の説明

Pulsar superglide pad XL
Pulsar Gaming Gears eSports仕様 ゲーミングマウスパッド XLサイズ Superglide PAD ガラスパッド 滑り止め 国内正規品 49cm × 42cm (XL, Red)

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Pulsar Gaming Gears eSports仕様 ゲーミングマウスパッド XLサイズ Superglide PAD ガラスパッド 滑り止め 国内正規品 49cm × 42cm (XL, Black)

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