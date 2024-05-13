(7D2Z)WD Red稼働38691時間 HDD4TB　3.5インチ SATA

商品の詳細

メーカ：WESTERNDIGITALウエスタンデジタル

ハードディスク：WD40EFRX-68N320NO4000.7GB3.5インチSATA600製造年月2018年4月稼働38691時間電源投入回数15回正常良品Windowsパソコンでフォーマット済み



NAS(ネットワーク接続HDD)におけるOSのパフォーマンス最大化や堅牢なデータ保護を可能にしたNAS向けハードディスクドライブです。

WDREDは24時間×7日稼動（365日）という厳しい条件化での耐久性に優れています。消費電力と二酸化炭素排出量の低減、さらには動作温度の抑制も実現した製品です。

MTBF（平均故障間隔）は1,000,000時間になっています。

MTBFとは、機器やシステムなどの信頼性を表す指標の一つで、稼働を開始（あるいは修理後に再開）してから次に故障するまでの平均稼働時間。



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