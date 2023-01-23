★iPadを長時間使うのに最適★　Accsoon Power Cage Pro

商品の詳細

★iPadを長時間使うのに最適★ AccsoonPowerCagePro

ipad用パワーケージ:12.9インチiPad用\u2028直ぐに使えるようにNP-F550の電池をお付けします。



▉出品理由

新品で購入して、凄く気に入って使っていたのですが機材の変更に伴い使わなくなったので、出品します。



▉製品の説明

●ipad用パワーケージ:12.9インチiPadとタブレットに適しています、長さ27.95cm-28.9幅21.4-22.4cm調節可能。\u2028ダンピングテーブルスタンド付き、仰角は自由に調整でき、さまざまな設置角度をサポートして、より良い監視体験を提供します。

●外部NP-Fバッテリーをサポート：外部バッテリー、iPadタブレットのバッテリー寿命を延ばし、より長い射撃監視を提供します。内蔵の充電保護機能。

●1/4-20ユニバーサルスクリューポート：1/4-20ユニバーサルスクリューポート設計、フィルライト、マイクなどに接続できます。

●複数のシーンが利用可能：ACCSOONCEPE-02ケージを使用すると、iPadタブレットをライトスタンド、三脚、カメラなどの他のデバイスと接続するのに便利です。\u2028さまざまなシナリオに適しています。\u2028



▉Accsoonの商品説明ページ

\u2028https://accsoon.com/powercage-pro/



▉製品の状態

●使用状況：最近まで使っていたので使用感があります。

●傷・汚れなど、特にネジ部分にあります。

●画像：出品物はすべて現物の画像となります。



▉付属品

●写真に写っている、本体・USB-C・ライトニングケーブル・予備ネジ・六角レンチ

●直ぐ使えるようにNP-F550電池・充電器をお付けします。



▉発送・送料

●梱包は丁寧に行い、必要最小限の大きさで発送します。

●お支払いの確認後1～2日で発送いたします。



▉注意点

●この商品を確認出来る様、商品写真を高画質で撮ってあります。写真で確認出来ない場合は、ご質問ください。

●撮影で使っていました、汚れや傷があります。

●入札後3日以内にご連絡・ご入金がない場合は、申し訳ありませんがキャンセルとさせていただく場合が御座います。