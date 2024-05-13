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◎ノートパソコンスタンド 調節可能なマルチアングルスタンド 熱通気口付き
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商品の詳細
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#fue_house
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折りたたみ式\u0026ポータブル:
ノートパソコンの高さと角度を調節でき、健康な体の姿勢に合わせて首の疲労や脊椎の問題を最小限に抑えます。調整に工具は必要ありません。必要なものに応じてプッシュまたはプルするだけ。簡単に収納できる折りたたみ式です。
丈夫で安定:高品質のアルミ合金製で、頑丈で安定性があり、最大13ポンド(6kg)まで支えますが、ぐらつきの心配はありません。ホルダートップ上のシリコーンパッドは丈夫で滑りにくく、コンピューターを傷や滑り落ちから保護します。ブラケットの下部にあるシリコンパッドが、タイピング中でも安定して安定します。
特長\u0026特別:特別に加工されたアルミニウム合金素材は、すっきりと繊細、お手入れ簡単、防錆;耐傷性、熱伝導合金と通気中空設計により、コンピュータを冷却し、過熱を防ぎます。底部のパネルにはユニークなデザインのストレージ溝があり、携帯電話、USBストレージ、IPADペン、ワイヤレスマウスなどのアクセサリーを収納できるスペースがあります。ペンや消しゴム、ホチキスなどの文房具も使えます。
幅広いデバイスに対応:AppleMacBook12/13、MacBookPro13/15/2018/2017/2016、MacBookAir、Powerbook、iPadおよび12インチから17インチのAsus、Sony、Dell、HP、Toshiba、Lenovo、その他のノートブックおよびPadモデル(Chromebook)と互換性があります。
Youbesterノートパソコンスタンド調節可能なマルチアングルスタンド熱通気口付きノートパソコンを持ち上げるアルミニウム人間工学ポータブルコンピュータノートブックスタンドMacBookDellHPMore10~17インチノートパソコンに対応(ゴールド)
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11950
商品の説明
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