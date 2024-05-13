エプソン　PX-1600F ジャンク

商品の詳細

他にいろいろ出品中です 是非ご覧になってみてください！

#パニーニの家電コレクション



通電のみ確認しました 他は未確認です





EPSONPX-1600F



ADF(オートドキュメントフィーダー):ADF有

CART.SYST.INK:SINGLECOLOR

FAX機能有

PCプリンタ機能有

USB有無種類:USB2.0

color:BLACK

イメージスキャナタイプ:フラットベットスキャナ

イメージセンサ:CIS

イーサネット有

カセット給紙対応:有

カラー印刷

ダイレクトプリント機能有無:PictBridge

ビューパネル有

プリント方式:インクジェットプリント

メモリカードスロット有

ワイヤレスLAN有

原稿セットタイプ:共用

対応メディアタイプ:マルチタイプ

接続インタフェイス:USB端子

最大出力用紙サイズ:A3判ノビ

複写機能有

複合機能有

電源方式(新):AC式



#セイコーエプソン

#EPSON