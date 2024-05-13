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エプソン PX-1600F ジャンク
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￥1778税込
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商品の詳細
他にいろいろ出品中です 是非ご覧になってみてください！
#パニーニの家電コレクション
通電のみ確認しました 他は未確認です
EPSONPX-1600F
ADF(オートドキュメントフィーダー):ADF有
CART.SYST.INK:SINGLECOLOR
FAX機能有
PCプリンタ機能有
USB有無種類:USB2.0
color:BLACK
イメージスキャナタイプ:フラットベットスキャナ
イメージセンサ:CIS
イーサネット有
カセット給紙対応:有
カラー印刷
ダイレクトプリント機能有無:PictBridge
ビューパネル有
プリント方式:インクジェットプリント
メモリカードスロット有
ワイヤレスLAN有
原稿セットタイプ:共用
対応メディアタイプ:マルチタイプ
接続インタフェイス:USB端子
最大出力用紙サイズ:A3判ノビ
複写機能有
複合機能有
電源方式(新):AC式
#セイコーエプソン
#EPSON
#パニーニの家電コレクション
通電のみ確認しました 他は未確認です
EPSONPX-1600F
ADF(オートドキュメントフィーダー):ADF有
CART.SYST.INK:SINGLECOLOR
FAX機能有
PCプリンタ機能有
USB有無種類:USB2.0
color:BLACK
イメージスキャナタイプ:フラットベットスキャナ
イメージセンサ:CIS
イーサネット有
カセット給紙対応:有
カラー印刷
ダイレクトプリント機能有無:PictBridge
ビューパネル有
プリント方式:インクジェットプリント
メモリカードスロット有
ワイヤレスLAN有
原稿セットタイプ:共用
対応メディアタイプ:マルチタイプ
接続インタフェイス:USB端子
最大出力用紙サイズ:A3判ノビ
複写機能有
複合機能有
電源方式(新):AC式
#セイコーエプソン
#EPSON
商品の説明
☆②エプソン プリンタ PX-1600F ☆ジャンク品(エプソン)｜売買された ...
□ジャンク EPSON エプソン プリンター PX-1600F FAX 複合機 ...
ジャンク EPSON PX-1600F 複合機 プリンター(エプソン)｜売買された ...
プリンター複合機A3 EPSON PX-1600F 【ジャンク品】 - メルカリ
EPSON エプソン インクジェットプリンター FAX複合機 PX-1600F-
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