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エプソン　PX-1600F ジャンク

Rspoon

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エプソン　PX-1600F ジャンク
エプソン　PX-1600F ジャンク
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商品の詳細

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#パニーニの家電コレクション

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EPSONPX-1600F

ADF(オートドキュメントフィーダー):ADF有
CART.SYST.INK:SINGLECOLOR
FAX機能有
PCプリンタ機能有
USB有無種類:USB2.0
color:BLACK
イメージスキャナタイプ:フラットベットスキャナ
イメージセンサ:CIS
イーサネット有
カセット給紙対応:有
カラー印刷
ダイレクトプリント機能有無:PictBridge
ビューパネル有
プリント方式:インクジェットプリント
メモリカードスロット有
ワイヤレスLAN有
原稿セットタイプ:共用
対応メディアタイプ:マルチタイプ
接続インタフェイス:USB端子
最大出力用紙サイズ:A3判ノビ
複写機能有
複合機能有
電源方式(新):AC式

#セイコーエプソン
#EPSON

商品の説明

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