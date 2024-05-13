TAMRON 100-100mm F4.6-6.3 Di VC USD A035

商品の詳細

TAMRON100-100mmF4.6-6.3DiVCUSDA035

Fマウントです

2021年8月に中古購入品したものです全体的に綺麗です。

滅多に使わないので出品する事にしました。



状態

・カビくもりなく綺麗ですが、小ゴミ混入あります

・外装綺麗な方です

・Z6IIにて動作確認済みです

・TapinConsoleから初期設定に戻してあります

・フードは摩擦でついたような跡があります

・フロントキャップとリアキャップはタムロンの物が無かったので

フロントはノーブランド、リアはニコン製の物を付けてあります



商品内容

・レンズ本体

・フード

・レンズリアキャップ、フロントキャップ

・説明書

・箱



マウント...ニコンFマウント系



フルサイズ対応...フルサイズ対応可



フルサイズ対応...フルサイズ対応可

焦点距離(ワイド側)...70mm～150mm未満

焦点距離(テレ側)...400mm～500mm未満