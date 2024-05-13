  • TAMRON 100-100mm F4.6-6.3 Di VC USD A035
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TAMRON 100-100mm F4.6-6.3 Di VC USD A035

タムロン

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TAMRON 100-100mm F4.6-6.3 Di VC USD A035
TAMRON 100-100mm F4.6-6.3 Di VC USD A035
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商品の詳細

TAMRON100-100mmF4.6-6.3DiVCUSDA035
Fマウントです
2021年8月に中古購入品したものです全体的に綺麗です。
滅多に使わないので出品する事にしました。

状態
・カビくもりなく綺麗ですが、小ゴミ混入あります
・外装綺麗な方です
・Z6IIにて動作確認済みです
・TapinConsoleから初期設定に戻してあります
・フードは摩擦でついたような跡があります
・フロントキャップとリアキャップはタムロンの物が無かったので
フロントはノーブランド、リアはニコン製の物を付けてあります

商品内容
・レンズ本体
・フード
・レンズリアキャップ、フロントキャップ
・説明書
・箱

マウント...ニコンFマウント系

フルサイズ対応...フルサイズ対応可

フルサイズ対応...フルサイズ対応可
焦点距離(ワイド側)...70mm～150mm未満
焦点距離(テレ側)...400mm～500mm未満

商品の説明

TAMRON 100-100mm F4.6-6.3 Di VC USD A035
100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD (A035) | レンズ | TAMRON（タムロン）

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