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PIXUS MG7130 Canon インクジェットプリンター
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-
￥2520税込
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商品の詳細
CanonPIXUSMG7130BK
印刷枚数は450枚以下で僅かの使用です。
ヘッドが乾燥しないよう、互換インクをセットしたままお送りします。
ノズルチェックやカラーコピーも良好でした。
電源ケーブル付きです。
CART.SYST.INK:SINGLECOLOR
PCプリンタ機能有
USB有無種類:USB2.0
color:BLACK
イメージスキャナタイプ:フラットベットスキャナ
イメージセンサ:CIS
イーサネット有
カセット給紙対応:有
カラー印刷
タッチポイントタイプ:1POINTタッチ
ダイレクトプリント機能有無:PictBridge
ディスクレーベルプリント対応有
ビューパネル有
プリント方式:インクジェットプリント
メモリカードスロット有
ワイヤレスLAN有
原稿セットタイプ:固定
対応メディアタイプ:マルチタイプ
接続インタフェイス:USB端子
最大出力用紙サイズ:A4判
自動両面印刷有
複写機能有
複合機能有
電源方式(新):AC式
#キヤノン
#Canon
印刷枚数は450枚以下で僅かの使用です。
ヘッドが乾燥しないよう、互換インクをセットしたままお送りします。
ノズルチェックやカラーコピーも良好でした。
電源ケーブル付きです。
CART.SYST.INK:SINGLECOLOR
PCプリンタ機能有
USB有無種類:USB2.0
color:BLACK
イメージスキャナタイプ:フラットベットスキャナ
イメージセンサ:CIS
イーサネット有
カセット給紙対応:有
カラー印刷
タッチポイントタイプ:1POINTタッチ
ダイレクトプリント機能有無:PictBridge
ディスクレーベルプリント対応有
ビューパネル有
プリント方式:インクジェットプリント
メモリカードスロット有
ワイヤレスLAN有
原稿セットタイプ:固定
対応メディアタイプ:マルチタイプ
接続インタフェイス:USB端子
最大出力用紙サイズ:A4判
自動両面印刷有
複写機能有
複合機能有
電源方式(新):AC式
#キヤノン
#Canon
商品の説明
旧モデル Canon インクジェットプリンター複合機 PIXUS MG7130 BK
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