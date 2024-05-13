大幅値下げ！MacBook Pro16インチCore i9 8TB 64GB

商品の詳細

最終セール！



他のサイトでも出品中なので購入前に事前にメッセージ下さい。



まだwebアプリの開発環境はIntelの方が良いです。

状態も最高なので是非！



MacBookPro16インチ2019スペースグレイ最高スペック全部盛り購入価格は60万円を超える物です。

自宅でのみ使用していました。

外に持ち出すことはなかったので綺麗です。

2.4GHz8コアIntelCorei9プロセッサ（TurboBoost使用時最大5.0GHz)、メモリーは64GB、内蔵SSDはなんと！8TBというモンスターマシンです。

動画編集などに如何でしょうか。

今調べたところ、Appleの整備済み品で私のモデルよりもロースペック（メモリー32GB、SSD2TB）のもので371,800円（税込）でしたので、

そのモデルより少し高めで設定してます。

他でも出品する予定なので落札前に在庫確認で一報頂けると助かります。

付属品は電源アダプター、USB-Cケーブル、元箱





システム構成:

第9世代の2.4GHz8コアIntelCorei9プロセッサ（TurboBoost使用時最大5.0GHz)

AMDRadeonPro5500M(8GB

GDDR6メモリ搭載）

64GB2,666MHzDDR4メモリ

8TBSSDストレージ

TrueToneを採用した16インチRetinaディスプレイ

Thunderbolt3ポートx4

TouchBar\u0026TouchID

バックライトキーボード-英語（米国）

アクセサリキット

カラー··スペースグレイ