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【新品未開封】マイクロSDカード microSDXC 512GB SanDisk
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￥1924税込
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商品の詳細
最新版 マイクロSDカードmicroSDXC512GBSanDisk
microSDXC任天堂スイッチ対応
microSDXCカードMicroSDメモリーカード
512ギガ
*製品名：サンディスクウルトラmicroSDXCUHS-Iカード
*メーカー：SanDisk/サンディスク
*容量:512GB
*インターフェース：UHS-I
*ApplicationPerformanceClass：A1
*UHSスピードクラス：U1
*SDスピードクラス：C10
*アプリ最適化RatedA1対応、より速くアプリを起動する。
*最大読込速度150MB/s
*耐久性：防水性、耐温度、耐振性、耐X線、耐磁性、耐衝撃性
*互換性：microSDXC対応機器で使用可能
当商品の最大読取速度150MB/sは、サンディスクの独自規格によるものでSandiskの専用のカードリーダーSDDR-B531が必要です。
種類···SDメモリーカード
microSDXC任天堂スイッチ対応
microSDXCカードMicroSDメモリーカード
512ギガ
*製品名：サンディスクウルトラmicroSDXCUHS-Iカード
*メーカー：SanDisk/サンディスク
*容量:512GB
*インターフェース：UHS-I
*ApplicationPerformanceClass：A1
*UHSスピードクラス：U1
*SDスピードクラス：C10
*アプリ最適化RatedA1対応、より速くアプリを起動する。
*最大読込速度150MB/s
*耐久性：防水性、耐温度、耐振性、耐X線、耐磁性、耐衝撃性
*互換性：microSDXC対応機器で使用可能
当商品の最大読取速度150MB/sは、サンディスクの独自規格によるものでSandiskの専用のカードリーダーSDDR-B531が必要です。
種類···SDメモリーカード
商品の説明
SanDisk (サンディスク) 512GB Ultra microSDXC UHS-I メモリーカード アダプター付き - 120MB/s C10 U1 フルHD A1 Micro SD カード - SDSQUA4-512G-GN6MA
SanDisk (サンディスク) 512GB Ultra microSDXC UHS-I メモリーカード アダプター付き - 120MB/s C10 U1 フルHD A1 Micro SD カード - SDSQUA4-512G-GN6MA
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