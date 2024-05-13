【新品未開封】マイクロSDカード microSDXC 512GB SanDisk

商品の詳細

最新版 マイクロSDカードmicroSDXC512GBSanDisk



microSDXC任天堂スイッチ対応

microSDXCカードMicroSDメモリーカード

512ギガ





*製品名：サンディスクウルトラmicroSDXCUHS-Iカード

*メーカー：SanDisk/サンディスク

*容量:512GB

*インターフェース：UHS-I

*ApplicationPerformanceClass：A1

*UHSスピードクラス：U1

*SDスピードクラス：C10

*アプリ最適化RatedA1対応、より速くアプリを起動する。

*最大読込速度150MB/s

*耐久性：防水性、耐温度、耐振性、耐X線、耐磁性、耐衝撃性

*互換性：microSDXC対応機器で使用可能



当商品の最大読取速度150MB/sは、サンディスクの独自規格によるものでSandiskの専用のカードリーダーSDDR-B531が必要です。



種類···SDメモリーカード