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GTX1070

Ospoon

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GTX1070
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商品の詳細

2年ほど古いPCに差しっぱなしで保管、直前まで動作はしておりましたがジャンク品として出品します。
箱・付属品無し
人気グラフィックボードモデル...GTX1070

商品の説明

ASUS R.O.G. STRIXシリーズ NVIDIA GeForce GTX1070搭載ビデオカード オーバークロック メモリ8GB STRIX-GTX1070-O8G-GAMING
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GeForce GTX1070 8GB DUAL
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MSI GeForce GTX 1070 ARMOR 8G OC グラフィックスボード VD6083
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ASUS NVIDIA GeForce GTX1070搭載ビデオカード オーバークロック メモリ8GB DUAL-GTX1070-O8G
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ASUS NVIDIA GeForce GTX1070搭載ビデオカード メモリ8GB TURBO-GTX1070-8G
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ELSA GeForce GTX 1070 8GB - 株式会社 エルザ ジャパン
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ELSA GeForce GTX 1070 8GB S.A.C - 株式会社 エルザ ジャパン
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ASUS ROG Strix GeForce GTX 1070 Ti 8GB GDDR5 アドバンスエディション VR レディ DP HDMI DVI ゲームグラフィックスカード (ROG-STRIX-GTX1070TI-A8G-GAMING) Base Clock 1506 MHz ...
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GF-GTX1070-E8GB/OC/SHORT | NVIDIA GEFORCE GTX 1070搭載 PCI-Express ...
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