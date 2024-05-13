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Alienware14 メモリ32GB ストレージ1TB 12世代 Core7
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￥32400税込
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商品の詳細
去年4月にDELLオンラインショップで定価279984円で購入しました。
証明は最後の画像にあります。
▪️内容
・箱
・PC本体
・充電器ケーブル
・説明書
・USBC-LAN2.5G変換アダプタ
画面サイズ···13～14.4インチ
製品年式···2022
CPU種類···Corei7
OS···Windows11
メモリ···32GB～
SSD容量···1000GB～
特徴···ゲーミングノート
充電ケーブルを接続した状態で、
問題なく使用可能です。
同年11月に水滴をこぼしてしまい、ノート単体では、電源が入らない状態です。
ノート単体で使用されないようでしたら、デスクトップPCとしてお使いいただけると思います。
スペースキーの押し感が少々重くなってます。
ディスプレイ画面に反応はしますので、ご安心ください。
他の機能は、特に問題ありませんので、ストレスなくご使用頂けます。
動作も確認済みです。
キーボードも点灯確認済み。
初期化済み。
ハイスペックPCですので、重い動画作成や映像グラフィックなどは、高機能でサクサクお使い頂けます。
ノート単体では、ご使用難しいので、破格の価格でご案内いたします。
なお、ご使用は自己責任でご理解いただけるようお願いします。
気になる場合は、修理依頼することをお勧めします。
NewAlienwarex14プラチナ（大容量メモリー\u0026SSD・RTX3060搭載）
【OS】
Windows11Home
【プロセッサー】
第12世代インテル®Core™i7-12700H
【メモリ】
32GBデュアル-チャネルLP-DDR55200MHz
【グラフィックス】
NVIDIA®GeForceRTX™30606GBGDDR6
【ストレージ】
1TBPCIeNVMeM.2SSD
【カラー】
ルナライト（シルバーホワイト）
【ディスプレイ】
14.0インチディスプレイFullHD(1920X1080)144Hz3ms
【寸法・質量】
高さ：14.50mm
奥行き：262.77mm
幅：321.50mm
最大重量：1.841kg
#ゲーミング
#エイリアンウェア
#dell
ゲーミングノートパソコンAlienwarex141TB メモリ32GB
証明は最後の画像にあります。
▪️内容
・箱
・PC本体
・充電器ケーブル
・説明書
・USBC-LAN2.5G変換アダプタ
画面サイズ···13～14.4インチ
製品年式···2022
CPU種類···Corei7
OS···Windows11
メモリ···32GB～
SSD容量···1000GB～
特徴···ゲーミングノート
充電ケーブルを接続した状態で、
問題なく使用可能です。
同年11月に水滴をこぼしてしまい、ノート単体では、電源が入らない状態です。
ノート単体で使用されないようでしたら、デスクトップPCとしてお使いいただけると思います。
スペースキーの押し感が少々重くなってます。
ディスプレイ画面に反応はしますので、ご安心ください。
他の機能は、特に問題ありませんので、ストレスなくご使用頂けます。
動作も確認済みです。
キーボードも点灯確認済み。
初期化済み。
ハイスペックPCですので、重い動画作成や映像グラフィックなどは、高機能でサクサクお使い頂けます。
ノート単体では、ご使用難しいので、破格の価格でご案内いたします。
なお、ご使用は自己責任でご理解いただけるようお願いします。
気になる場合は、修理依頼することをお勧めします。
NewAlienwarex14プラチナ（大容量メモリー\u0026SSD・RTX3060搭載）
【OS】
Windows11Home
【プロセッサー】
第12世代インテル®Core™i7-12700H
【メモリ】
32GBデュアル-チャネルLP-DDR55200MHz
【グラフィックス】
NVIDIA®GeForceRTX™30606GBGDDR6
【ストレージ】
1TBPCIeNVMeM.2SSD
【カラー】
ルナライト（シルバーホワイト）
【ディスプレイ】
14.0インチディスプレイFullHD(1920X1080)144Hz3ms
【寸法・質量】
高さ：14.50mm
奥行き：262.77mm
幅：321.50mm
最大重量：1.841kg
#ゲーミング
#エイリアンウェア
#dell
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商品の説明
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