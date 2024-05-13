Alienware14 メモリ32GB ストレージ1TB 12世代 Core7

商品の詳細

去年4月にDELLオンラインショップで定価279984円で購入しました。

証明は最後の画像にあります。



▪️内容

・箱

・PC本体

・充電器ケーブル

・説明書

・USBC-LAN2.5G変換アダプタ



画面サイズ···13～14.4インチ

製品年式···2022

CPU種類···Corei7

OS···Windows11

メモリ···32GB～

SSD容量···1000GB～

特徴···ゲーミングノート



充電ケーブルを接続した状態で、

問題なく使用可能です。



同年11月に水滴をこぼしてしまい、ノート単体では、電源が入らない状態です。



ノート単体で使用されないようでしたら、デスクトップPCとしてお使いいただけると思います。



スペースキーの押し感が少々重くなってます。

ディスプレイ画面に反応はしますので、ご安心ください。



他の機能は、特に問題ありませんので、ストレスなくご使用頂けます。

動作も確認済みです。

キーボードも点灯確認済み。

初期化済み。

ハイスペックPCですので、重い動画作成や映像グラフィックなどは、高機能でサクサクお使い頂けます。



ノート単体では、ご使用難しいので、破格の価格でご案内いたします。



なお、ご使用は自己責任でご理解いただけるようお願いします。



気になる場合は、修理依頼することをお勧めします。



NewAlienwarex14プラチナ（大容量メモリー\u0026SSD・RTX3060搭載）



【OS】

Windows11Home

【プロセッサー】

第12世代インテル®Core™i7-12700H

【メモリ】

32GBデュアル-チャネルLP-DDR55200MHz

【グラフィックス】

NVIDIA®GeForceRTX™30606GBGDDR6

【ストレージ】

1TBPCIeNVMeM.2SSD

【カラー】

ルナライト（シルバーホワイト）

【ディスプレイ】

14.0インチディスプレイFullHD(1920X1080)144Hz3ms

【寸法・質量】

高さ：14.50mm

奥行き：262.77mm

幅：321.50mm

最大重量：1.841kg



#ゲーミング

#エイリアンウェア

#dell



ゲーミングノートパソコンAlienwarex141TB メモリ32GB