値下中⭐︎Nikon AF-S TELECONVERTER TC-20E Ⅲ⭐︎

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商品の詳細

テレコンバーターはレンズとボディの間に装着することで主レンズの焦点距離を2倍に拡大するアタッチメントレンズです⭐︎

数回使用していますが、綺麗な状態を保ててると思いますが、使用に伴うスレなどはあると思います。
箱はありません。

この度Zシリーズ移行のため出品いたします。


中古品になりますので、ご理解くださる方にお願いします。
マウント···ニコンFマウント系

商品の説明

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