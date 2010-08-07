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ミッフィー　キーボード＆マウス＆パッド セット

ミッフィー

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ミッフィー　キーボード＆マウス＆パッド セット
ミッフィー　キーボード＆マウス＆パッド セット
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

ミッフィー　キーボード\u0026マウス\u0026マウスパッド
３点セット

新品未開封

カラー【茶色】【ブラウン】

miffy×MiPOWコラボ　日本未発売　海外商品

サイズ
■キーボードサイズ:45.5×13.6×3.5センチ
■キーボードの重量:74.7g±5g
■マウスサイズ:10.0×7.3×3.5センチ
■マウスの重量:57±5g

スペック
■キー数:104
■接続方法:2.4Ghzワイヤレス接続
■対応OS:Windows2000/ME/XP/Vista/7/8/10/Mac

Bluetoothマルチペアリング　ワイヤレス　無線　USB接続　PCパソコン

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商品の説明

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