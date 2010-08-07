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ミッフィー キーボード＆マウス＆パッド セット
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商品の詳細
ミッフィー キーボード\u0026マウス\u0026マウスパッド
３点セット
新品未開封
カラー【茶色】【ブラウン】
miffy×MiPOWコラボ 日本未発売 海外商品
サイズ
■キーボードサイズ:45.5×13.6×3.5センチ
■キーボードの重量:74.7g±5g
■マウスサイズ:10.0×7.3×3.5センチ
■マウスの重量:57±5g
スペック
■キー数:104
■接続方法:2.4Ghzワイヤレス接続
■対応OS:Windows2000/ME/XP/Vista/7/8/10/Mac
Bluetoothマルチペアリング ワイヤレス 無線 USB接続 PCパソコン
即購入OKです 24時間以内に発送可能
３点セット
新品未開封
カラー【茶色】【ブラウン】
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■キーボードサイズ:45.5×13.6×3.5センチ
■キーボードの重量:74.7g±5g
■マウスサイズ:10.0×7.3×3.5センチ
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スペック
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■対応OS:Windows2000/ME/XP/Vista/7/8/10/Mac
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商品の説明
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