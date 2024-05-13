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PRIME Z270-A

エイスース

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PRIME Z270-A
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商品の詳細

マザーボード
ASUSPRIMEZ270-A
自作PCで利用していましたが引っ越しのため処分いたします。
CPUIntelcorei7


#ASUS

商品の説明

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