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LUMIX 100-300mm

パナソニック

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LUMIX 100-300mm
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商品の詳細

☆LUMIX100-300mm望遠ズーム
☆レンズ前面に傷防止の為、プロテクターを装着
☆ソフトケース付き

♪プロフもお読み頂けると幸いです

#パナソニック
#ルミックス
#望遠レンズ

商品の説明

パナソニック 望遠ズームレンズ マイクロフォーサーズ用 ルミックス G VARIO 100-300mm/F4.0-5.6 /MEGA OIS H-FS100300
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