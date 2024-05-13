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msi マザーボード Z590 PRO WIFI

エムエスアイ

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msi マザーボード Z590 PRO WIFI
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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

※まとめ買いセール中！CPUとマザボをセットで購入頂くと1,000円割引します！

3ヶ月ほど使用しました。PCの構成変更に伴い不用となり、保管しておりました。作動に問題ありません。

LGA1200
INTEL第10・11世代CPU対応
WiFi付き
ATXサイズ

商品の説明

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