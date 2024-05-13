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SUNEAST PS5対応　2TB m・2 SSD ➕PC外付け用ケース

Rspoon

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SUNEAST PS5対応　2TB m・2 SSD ➕PC外付け用ケース
SUNEAST PS5対応　2TB m・2 SSD ➕PC外付け用ケース
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商品の詳細

種類···SSD
写真にある様にネジが一個有りません
PS5PCとも接続確認済み

商品の説明

SUNEAST PS5対応　2TB m・2 SSD ➕PC外付け用ケース
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