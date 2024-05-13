【新品未開封】SK hynix Platinum P41 SSD 2TB

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商品の詳細

【新品未開封】SKhynixPlatinumP41SSD

2TB



この商品について

・特徴:SKhynixPlatinumP41は自社製の3D

NAND，コントローラー，DRAMで構成され

ています。

・速度:読み込み最大7,000MB/秒、書き込み

6,500MB/秒

・インターフェース:PCleGen4

フォームファクター:M.22280SingleSide

ご利用になる機器が、本SSDの規格に対応し

ている事をご確認ください。

・耐久性:MTBF（平均故障間隔）150万時間

TBW(terabyteswritten)1,200TBW



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宜しくお願いします。



ストレージ···SSD