  • 【新品未開封】SK hynix Platinum P41 SSD 2TB
  • 【新品未開封】SK hynix Platinum P41 SSD 2TB
【新品未開封】SK hynix Platinum P41 SSD 2TB
  • 当日発送
  • 送料無料

【新品未開封】SK hynix Platinum P41 SSD 2TB

Lspoon

お気に入りブランド
クチコミ評価 5.1561件）07
販売価格 ：

9360税込

獲得ポイント ：
561ポイント

商品がカートに追加されました
【新品未開封】SK hynix Platinum P41 SSD 2TB
【新品未開封】SK hynix Platinum P41 SSD 2TB
販売価格：￥4,950 税込
お買い物を続けるカートへ進む

在庫あり

※ 商品のお届けについてはこちらよりご確認ください。

SHOPPING が販売、発送いたします。

当日発送可 (14:00までのご注文が対象)

  • ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
    詳しくはこちらよりご確認ください。

利用可

  • ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
    ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
    ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
    詳しくはこちらよりご確認ください。

商品の詳細

【新品未開封】SKhynixPlatinumP41SSD
　　　　　　　2TB

この商品について
・特徴:SKhynixPlatinumP41は自社製の3D
　NAND，コントローラー，DRAMで構成され　
　ています。
・速度:読み込み最大7,000MB/秒、書き込み
　6,500MB/秒
・インターフェース:PCleGen4
フォームファクター:M.22280SingleSide
ご利用になる機器が、本SSDの規格に対応し　
　ている事をご確認ください。
・耐久性:MTBF（平均故障間隔）150万時間
TBW(terabyteswritten)1,200TBW

即購入可能です。

不明点や値下げのご相談などあれば、コメントをお願いします。　

宜しくお願いします。

ストレージ···SSD

商品の説明

【新品未開封】SK hynix Platinum P41 SSD 2TB
SK hynix Platinum P41 2TB PCIe NVMe Gen4 M.2 2280 内蔵 SSD / PS5動作確認済 / SHPP41-2000GM-2 / 読み込み 最大7,000MB / 保証5年 / 【国内正規保証品】
【新品未開封】SK hynix Platinum P41 SSD 2TB
SK Hynix Platinum P41 2TB SHPP41-2000GM-2 | パソコン工房【公式通販】
【新品未開封】SK hynix Platinum P41 SSD 2TB
SHPP41-2000GM-2 内蔵SSD PCI-Express接続 Platinum P41 2TB M.2 2280 [M.2]
【新品未開封】SK hynix Platinum P41 SSD 2TB
本日みつけたお買い得品】7,000MB/sの高速NVMe SSD 2TB版が約5千円引き ...
【新品未開封】SK hynix Platinum P41 SSD 2TB
SK Hynix Platinum P41 2TB NVMe SSD review | PC Gamer
【新品未開封】SK hynix Platinum P41 SSD 2TB
ヨドバシ.com - SK hynix SHPP41-2000GM-2 [Platinum P41 M.2 SSD 2TB ...
【新品未開封】SK hynix Platinum P41 SSD 2TB
SK hynix初のPCI Express 4.0対応M.2 SSD - PC Watch
【新品未開封】SK hynix Platinum P41 SSD 2TB
SK hynix Platinum P41 2TB - PCパーツ
【新品未開封】SK hynix Platinum P41 SSD 2TB
Thunderbolt対応の爆速外付けSSDを作ってみた（SK hynix Platinum P41 ...
【新品未開封】SK hynix Platinum P41 SSD 2TB
SK hynix Platinum P41 2TB 【希少！！】 www.isakasyuzou.co.jp
【新品未開封】SK hynix Platinum P41 SSD 2TB
SK hynix Platinum P41 1TB SSD Review - Performance Champ
【新品未開封】SK hynix Platinum P41 SSD 2TB
SK hynix Platinum P41をレビュー：SN850や980 PROを超える実用性能 ...
【新品未開封】SK hynix Platinum P41 SSD 2TB
SK hynix Platinum P41 SSD Review: The Best Around (Updated ...
【新品未開封】SK hynix Platinum P41 SSD 2TB
SK hynixのPCIe 4.0 SSD「Platinum P41」が発売、リード速度は最大 ...
【新品未開封】SK hynix Platinum P41 SSD 2TB
SK hynix Platinum P41をレビュー：SN850や980 PROを超える実用性能 ...

家電・スマホ・カメラ・PC/タブレット・PCパーツのデイリーランキング

このカテゴリのランキングをもっと見る

この商品を見ている人におすすめ