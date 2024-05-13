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【新品未開封】SK hynix Platinum P41 SSD 2TB
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商品の詳細
【新品未開封】SKhynixPlatinumP41SSD
2TB
この商品について
・特徴:SKhynixPlatinumP41は自社製の3D
NAND，コントローラー，DRAMで構成され
ています。
・速度:読み込み最大7,000MB/秒、書き込み
6,500MB/秒
・インターフェース:PCleGen4
フォームファクター:M.22280SingleSide
ご利用になる機器が、本SSDの規格に対応し
ている事をご確認ください。
・耐久性:MTBF（平均故障間隔）150万時間
TBW(terabyteswritten)1,200TBW
即購入可能です。
不明点や値下げのご相談などあれば、コメントをお願いします。
宜しくお願いします。
ストレージ···SSD
2TB
この商品について
・特徴:SKhynixPlatinumP41は自社製の3D
NAND，コントローラー，DRAMで構成され
ています。
・速度:読み込み最大7,000MB/秒、書き込み
6,500MB/秒
・インターフェース:PCleGen4
フォームファクター:M.22280SingleSide
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・耐久性:MTBF（平均故障間隔）150万時間
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ストレージ···SSD
商品の説明
SK hynix Platinum P41 2TB PCIe NVMe Gen4 M.2 2280 内蔵 SSD / PS5動作確認済 / SHPP41-2000GM-2 / 読み込み 最大7,000MB / 保証5年 / 【国内正規保証品】
SK Hynix Platinum P41 2TB SHPP41-2000GM-2 | パソコン工房【公式通販】
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