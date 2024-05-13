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Western Digital 内蔵HDD 6個セット

Ispoon

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Western Digital 内蔵HDD 6個セット
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商品の詳細

WesternDigital2.5インチ内蔵HDD

1TBx6個セット

帯電防止のプチプチで巻いてポスト投函お届けします。

商品の説明

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