GF-GTX1050TI-4GB/OC/SFC1 - PCパーツ

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GF-GTX1050TI-4GB/OC/SFC1
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商品の詳細
本体のみ、動作特に問題ありません。
少しファンに埃が付いてます。
#玄人志向
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商品の説明
グラフィックボード NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti搭載 PCI-Express GF ...
GFGTX1050TI4GBOCSFC1 グラフィックボード NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ...
グラフィックボード NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti搭載 PCI-Express GF-GTX1050Ti-4GB/OC/SFC1［4GB/GeForce GTXシリーズ］ 【バルク品】
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