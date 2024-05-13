GF-GTX1050TI-4GB/OC/SFC1 - PCパーツ

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GF-GTX1050TI-4GB/OC/SFC1

Jspoon

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GF-GTX1050TI-4GB/OC/SFC1
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商品の詳細

玄人志向GF-GTX1050TI-4GB/OC/SFC1

本体のみ、動作特に問題ありません。

少しファンに埃が付いてます。

#玄人志向
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商品の説明

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