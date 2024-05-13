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CHANEL iPhoneケース 12promax
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商品の詳細
カラー···ブラック
ラムスキン
CHANELiPhone12promax
普段使いしていた為角スレ、ロゴの色ハゲあります。
最近まで使用していたので問題なく使用はできます。
正規品
カードもあります。
カードも入れれてとても便利でした！
ラムスキン
CHANELiPhone12promax
普段使いしていた為角スレ、ロゴの色ハゲあります。
最近まで使用していたので問題なく使用はできます。
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商品の説明
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