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AF-S DX Nkr 18-200mm F3.5-5.6G ED VR II

ニコン

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AF-S DX Nkr 18-200mm F3.5-5.6G ED VR II
AF-S DX Nkr 18-200mm F3.5-5.6G ED VR II
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商品の詳細

NikonニコンAF-SDXNikkor18-200mmF3.5-5.6GEDVRII
8/1921,000円→19,500円

ご覧いただきありがとうございます。
写真の通りグリップラバーに浮きありますが、目立った傷や汚れはなく、比較的きれいな状態です。問題なくお使いいただけます。
写真でご確認ください。

レンズ内クリアです。
カビやクモリもなし。
動作確認済みの正常品です。
付属品については写真にのってる物が全てです。

used品ですのでご理解のある方のみでお願いします。よろしくお願いいたします(.ˬ.)\"

写真の加工しておりません。

#ニコン#カメラ#レンズ

商品の説明

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