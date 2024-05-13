AF-S DX Nkr 18-200mm F3.5-5.6G ED VR II

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商品の詳細

NikonニコンAF-SDXNikkor18-200mmF3.5-5.6GEDVRII

8/1921,000円→19,500円



ご覧いただきありがとうございます。

写真の通りグリップラバーに浮きありますが、目立った傷や汚れはなく、比較的きれいな状態です。問題なくお使いいただけます。

写真でご確認ください。



レンズ内クリアです。

カビやクモリもなし。

動作確認済みの正常品です。

付属品については写真にのってる物が全てです。



used品ですのでご理解のある方のみでお願いします。よろしくお願いいたします(.ˬ.)\"



写真の加工しておりません。



#ニコン#カメラ#レンズ