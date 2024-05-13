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トリビュート ベビーモニター オートトラッキング BMLTL2

Cspoon

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トリビュート ベビーモニター オートトラッキング BMLTL2
トリビュート ベビーモニター オートトラッキング BMLTL2
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商品の詳細

トリビュートベビーモニターオートトラッキングBMLTL2



大幅値下げです。
新品未使用です。撮影用に開封だけしました。子供用に購入しましたが、使うこともなさそうなので、出品します。7月に20000円で購入しました。
自動追跡機能つきで、高性能です。
お値下げご相談お気軽にどうぞ。

蛯原英里さんおススメ
グッドデザイン賞＆キッズデザイン賞Ｗ受賞！
ベビーモニター
ワイヤレスベビーカメラ暗視見守りカメラ

10月に引越しますので、それまでに売りたいので、お早めにご連絡ください

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商品の説明

トリビュート ベビーモニター オートトラッキング BMLTL2
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取扱商品 商品ラインナップ｜株式会社トリビュート
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