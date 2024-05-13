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トリビュート ベビーモニター オートトラッキング BMLTL2
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商品の詳細
トリビュートベビーモニターオートトラッキングBMLTL2
大幅値下げです。
新品未使用です。撮影用に開封だけしました。子供用に購入しましたが、使うこともなさそうなので、出品します。7月に20000円で購入しました。
自動追跡機能つきで、高性能です。
お値下げご相談お気軽にどうぞ。
蛯原英里さんおススメ
グッドデザイン賞＆キッズデザイン賞Ｗ受賞！
ベビーモニター
ワイヤレスベビーカメラ暗視見守りカメラ
10月に引越しますので、それまでに売りたいので、お早めにご連絡ください
#見守り
#カメラ
#赤ちゃん
#ベビー
#値下げ
#自動追跡
#ワイヤレス
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商品の説明
トリビュート 蛯原英里さんおススメ♪グッドデザイン賞&キッズデザイン賞W受賞モデル! ワイヤレスベビーカメラ (BM-LTL2) オートトラッキング機能/カメラ遠隔操作/2way/ボイスオン/ナイトビジョン/子守唄/大容量充電池 ベビーモニター ペットモニター ホワイト 1個 (x 1)
取扱商品 商品ラインナップ｜株式会社トリビュート
トリビュート 蛯原英里さんおススメ♪グッドデザイン賞&キッズデザイン賞W受賞モデル! ワイヤレスベビーカメラ (BM-LTL2) オートトラッキング機能/カメラ遠隔操作/2way/ボイスオン/ナイトビジョン/子守唄/大容量充電池 ベビーモニター ペットモニター ホワイト 1個 (x 1)
トリビュート 蛯原英里さんおススメ♪グッドデザイン賞&キッズデザイン賞W受賞モデル! ワイヤレスベビーカメラ (BM-LTL2) オートトラッキング機能/カメラ遠隔操作/2way/ボイスオン/ナイトビジョン/子守唄/大容量充電池 ベビーモニター ペットモニター ホワイト 1個 (x 1)
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