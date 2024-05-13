トリビュート ベビーモニター オートトラッキング BMLTL2

商品の詳細

トリビュートベビーモニターオートトラッキングBMLTL2







大幅値下げです。

新品未使用です。撮影用に開封だけしました。子供用に購入しましたが、使うこともなさそうなので、出品します。7月に20000円で購入しました。

自動追跡機能つきで、高性能です。

お値下げご相談お気軽にどうぞ。



蛯原英里さんおススメ

グッドデザイン賞＆キッズデザイン賞Ｗ受賞！

ベビーモニター

ワイヤレスベビーカメラ暗視見守りカメラ



10月に引越しますので、それまでに売りたいので、お早めにご連絡ください



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