【動作確認済】Intel Corei-7 4790k CPU

利用可

当日発送可 (14:00までのご注文が対象)

在庫あり

商品の詳細

★質問、値下げ等お気軽に！



PCの買い替えに伴い出品致します。



取り外す直前までは正常な動作を確認しています。

ネット閲覧や動画再生がメインで、オーバークロックやゲームでの使用はしていません。



NC、NRにてお願い致します。