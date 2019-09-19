【動作確認済】Intel Corei-7 4790k CPU

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i7-4790K(Devil's Canyon 4.00GHz) LGA1150
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Hegem Core I7-4790K I7 4790K 4.0 GHz クアッドコア 8 スレッド CPU プロセッサー 88W 8M LGA 1150 ファンなし
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デスクトップCPUプロセッサー,Intel Core i7 4790k 4.0ghzクアッドコア8mbキャッシュ,hdグラフィックカード,4600 tdp,88w,lga 1150
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Intel Core i7-4790K Review | PCMag
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