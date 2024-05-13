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Nikon ニコン ED AF NIKKOR 80-200MM 1:2.8 D
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商品の詳細
メルカリで購入しましたが、欲しかった型番と間違えてしまったため出品致します。
「動作確認済み、使用頻度少なく全体的に綺麗な状態」というものを購入しました。
ケースも付いていますが、ボロボロです。
商品名やマウントなどは、購入した時に出品者が記載されていたものになります。
違っていたら申し訳ございません。
写真でご確認お願い致します。
「動作確認済み、使用頻度少なく全体的に綺麗な状態」というものを購入しました。
ケースも付いていますが、ボロボロです。
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商品の説明
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