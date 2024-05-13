Nikon ニコン ED AF NIKKOR 80-200MM 1:2.8 D

利用可

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在庫あり

商品の詳細

メルカリで購入しましたが、欲しかった型番と間違えてしまったため出品致します。



「動作確認済み、使用頻度少なく全体的に綺麗な状態」というものを購入しました。

ケースも付いていますが、ボロボロです。



商品名やマウントなどは、購入した時に出品者が記載されていたものになります。

違っていたら申し訳ございません。

写真でご確認お願い致します。