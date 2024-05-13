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運動会や行楽に◎Canon キヤノン 望遠レンズ 75-300mm EFマウント
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￥3840税込
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商品の詳細
CANONキヤノン
EF75-300mmF4-5.6
⭕️動作確認OK✨
AF動作も良好です♪
⭕️クリーニング済♪
安心して気持ちよくお使い頂けます♪
キャノン純正75-300mm
超望遠ズームレンズです。
もっと大きく撮影したい！
という方におすすめのレンズです♪
運動会やスポーツ観戦、
ライブやテーマパークなど
遠くから撮影したい時に◎
❄商品の状態❄
《外観》
使用に伴う小キズのみでコンディション良好です♪
《レンズ》
使用にともなう微細なチリのみで
撮影した写真に影響ありません♪
❄対応機種❄
・EOSKissX2、X3、X4、X5、X6i、
X7、X7i、X8i、X9i、X10、X10i
・EOSKissX50、X70、X80、X90
・EOSKissDigitalX、DigitalN
・EOSKissF
・EOS10D20D、30D、40D、50D、
60D、70D、80D、90D
・EOS1D系
・EOS5D、EOS5DMarkⅡ、5DMarkⅢ、
EOS5DMarkⅣ
・EOS6D、6DMarkⅡ
・EOS7D、7DMarkⅡ
・EOS8000D、9000D
❄セット内容❄
・望遠レンズ75-300mm
・レンズ前キャップ
・レンズ後ろキャップ
❄安心保証❄
初期不良の場合は対応いたします。
プチプチに包んで丁寧に梱包してお届けします。
54-1
マウント...キヤノンEFマウント系
EF75-300mmF4-5.6
⭕️動作確認OK✨
AF動作も良好です♪
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キャノン純正75-300mm
超望遠ズームレンズです。
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という方におすすめのレンズです♪
運動会やスポーツ観戦、
ライブやテーマパークなど
遠くから撮影したい時に◎
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《外観》
使用に伴う小キズのみでコンディション良好です♪
《レンズ》
使用にともなう微細なチリのみで
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・EOSKissX2、X3、X4、X5、X6i、
X7、X7i、X8i、X9i、X10、X10i
・EOSKissX50、X70、X80、X90
・EOSKissDigitalX、DigitalN
・EOSKissF
・EOS10D20D、30D、40D、50D、
60D、70D、80D、90D
・EOS1D系
・EOS5D、EOS5DMarkⅡ、5DMarkⅢ、
EOS5DMarkⅣ
・EOS6D、6DMarkⅡ
・EOS7D、7DMarkⅡ
・EOS8000D、9000D
❄セット内容❄
・望遠レンズ75-300mm
・レンズ前キャップ
・レンズ後ろキャップ
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54-1
マウント...キヤノンEFマウント系
商品の説明
キャノンEF 75-300mm f/4-5.6 III 望遠ズームレンズ
Amazon | キャノンEF 75-300mm f/4-5.6 III 望遠ズームレンズ | カメラ ...
Canon EFレンズ EF75-300mm F4-5.6 IIIズームレンズ 望遠 並行輸入品 黒
Canon EF 75-300mm F4-5.6(3)USM
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