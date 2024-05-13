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特売！5箱(10個入り)セット！Canon BCI-350XLPGBK2P

キヤノン

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商品の詳細

プリンター交換により使用しなくなったのでお安く譲ります。

CanonBCI-350XLPGBK2P

IJインク形状:モノクロタイプ
インクジェットカートリッジタイプ:詰替カートリッジ
リサイクル:非リサイクル
リボン印字方式対応:インクジェット対応
対応プリンタ最大出力用紙サイズ:A2未満
対応メーカー名(主):CANON
純正・互換種類:純正

#キヤノン
#Canon


種類···インク

商品の説明

特売！5箱(10個入り)セット！Canon BCI-350XLPGBK2P
（まとめ） キヤノン Canon インクタンク BCI-350XLPGBK2P ブラック 大容量 6552B005 1箱（2個） 〔×3セット〕
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