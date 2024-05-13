- 当日発送
- 送料無料
特売！5箱(10個入り)セット！Canon BCI-350XLPGBK2P
- 販売価格 ：
-
￥3510税込
- 獲得ポイント ：
- 394ポイント
当日発送可 (14:00までのご注文が対象)
- ※
ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
詳しくはこちらよりご確認ください。
利用可
- ※
ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
詳しくはこちらよりご確認ください。
商品の詳細
プリンター交換により使用しなくなったのでお安く譲ります。
CanonBCI-350XLPGBK2P
IJインク形状:モノクロタイプ
インクジェットカートリッジタイプ:詰替カートリッジ
リサイクル:非リサイクル
リボン印字方式対応:インクジェット対応
対応プリンタ最大出力用紙サイズ:A2未満
対応メーカー名(主):CANON
純正・互換種類:純正
#キヤノン
#Canon
種類···インク
CanonBCI-350XLPGBK2P
IJインク形状:モノクロタイプ
インクジェットカートリッジタイプ:詰替カートリッジ
リサイクル:非リサイクル
リボン印字方式対応:インクジェット対応
対応プリンタ最大出力用紙サイズ:A2未満
対応メーカー名(主):CANON
純正・互換種類:純正
#キヤノン
#Canon
種類···インク
商品の説明
（まとめ） キヤノン Canon インクタンク BCI-350XLPGBK2P ブラック 大容量 6552B005 1箱（2個） 〔×3セット〕
【純正品】 キヤノン（Canon） インクカートリッジ 5色マルチパック 型番：BCI-351+350／5MP 単位：1箱（5色） ds-1100618
Canon 純正 インク カートリッジ BCI-351(BK/C/M/Y)+BCI-350 5色マルチパック BCI-351+350/5MP
BCI-350XLPGBK2P キャノン インクタンク ブラック（大容量・2個パック） 純正インク BCI350XLPGBK2P
（業務用セット） キヤノン Canon インクジェットカートリッジ BCI-350PGBK ブラック 1個入 〔×2セット〕
一番の贈り物 Canon BCI-350XLPGBK2P sushitai.com.mx
Amazon.co.jp: キヤノン 純正 インクカートリッジ BCI-350XLPGBK 顔料 ...
たのめーる】キヤノン インクタンク BCI-351XL+350XL/5MP 5色マルチ ...
Canon BCI-351XLC 純正インク シアン （大容量） | ノジマオンライン
Canon インクタンクBCI-326 (BK/C/M/Y) + BCI-325 マルチパック BCI-326+325/5MP
Canon - Canon インクカートリッジ BCI-350XL PGBK2P 2個の通販 by ...
Amazon.co.jp: キヤノン用最優良互換インクカートリッジ BCI-350XL(BK ...
Amazon.co.jp: Canon 純正 インク カートリッジ BCI-351XL(BK/C/M/Y)+ ...
BCI-380sPGBK キヤノン インクタンク ブラック（小容量 ...
家電・スマホ・カメラ・PC/タブレット・PC周辺機器のデイリーランキング
-
-
-
2
NEC 文豪 JX-A500 ワープロ
その他
￥2,220
-
-
-
5
GTX1070
PCパーツ
￥3,325