Fitbit INSPIRE 3 MIDNIGHT ZEN BLACK

商品の詳細

FitbitINSPIRE3MIDNIGHTZENBLACK



ご覧いただきありがとうございます。

即購入大歓迎です。



３日ほど使用して保管しておりました。



タバコ吸いません。

アルコール消毒して発送させていただきます。



ご検討よろしくお願いします。





BLUETOOTH対応有

CATEGORY:HEALTH\u0026FITNES

DESIGN:WATCH/BRACELET

DISPLAYSHAPE:FULLRECTANGULA

FITSFORBRAND(CW):FORMOREBRANDS

GPSHARDWARE:NOGPSHW

OPERATINGSYST_CoreW:CLOSEDPROPRIET

SLEEPINGTRACKER:YES

color:BLACK

タッチコントロール有

ディスプレイ種類(CoreWear):OLED

ヘルス\u0026フィットネストラッカータイプ:アクティビティ/スリープトラッカー

モバイルデバイスコネクション:WIRELESS

加速度センサー有

防塵・防水機能:NO



#Fitbit

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