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Fitbit INSPIRE 3 MIDNIGHT ZEN BLACK
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￥2660税込
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商品の詳細
FitbitINSPIRE3MIDNIGHTZENBLACK
ご覧いただきありがとうございます。
即購入大歓迎です。
３日ほど使用して保管しておりました。
タバコ吸いません。
アルコール消毒して発送させていただきます。
ご検討よろしくお願いします。
BLUETOOTH対応有
CATEGORY:HEALTH\u0026FITNES
DESIGN:WATCH/BRACELET
DISPLAYSHAPE:FULLRECTANGULA
FITSFORBRAND(CW):FORMOREBRANDS
GPSHARDWARE:NOGPSHW
OPERATINGSYST_CoreW:CLOSEDPROPRIET
SLEEPINGTRACKER:YES
color:BLACK
タッチコントロール有
ディスプレイ種類(CoreWear):OLED
ヘルス\u0026フィットネストラッカータイプ:アクティビティ/スリープトラッカー
モバイルデバイスコネクション:WIRELESS
加速度センサー有
防塵・防水機能:NO
#Fitbit
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ご覧いただきありがとうございます。
即購入大歓迎です。
３日ほど使用して保管しておりました。
タバコ吸いません。
アルコール消毒して発送させていただきます。
ご検討よろしくお願いします。
BLUETOOTH対応有
CATEGORY:HEALTH\u0026FITNES
DESIGN:WATCH/BRACELET
DISPLAYSHAPE:FULLRECTANGULA
FITSFORBRAND(CW):FORMOREBRANDS
GPSHARDWARE:NOGPSHW
OPERATINGSYST_CoreW:CLOSEDPROPRIET
SLEEPINGTRACKER:YES
color:BLACK
タッチコントロール有
ディスプレイ種類(CoreWear):OLED
ヘルス\u0026フィットネストラッカータイプ:アクティビティ/スリープトラッカー
モバイルデバイスコネクション:WIRELESS
加速度センサー有
防塵・防水機能:NO
#Fitbit
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商品の説明
Fitbit Inspire 3 フィットネストラッカーMidnight Zen/Black[最大10日間のバッテリーライフ/心拍計][日本正規品]
Fitbit Inspire 3 | 健康管理トラッカー
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Fitbit Inspire 3 フィットネストラッカーMidnight Zen/Black[最大10日間のバッテリーライフ/心拍計][日本正規品]
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Fitbit INSPIRE 3 MIDNIGHT ZEN BLACK フィットビット 限定セール品 ...
Inspire 3 Midnight Zen/Black スマートウォッチ FRCJK FB424BKBK-FRCJK
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Inspire 3,Midnight Zen/Black(14.96 x 0.19 x 1.17 cm; 17.69 g ...
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Fitbit INSPIRE 3 MIDNIGHT ZEN BLACK 直送商品 www.geyrerhof.com