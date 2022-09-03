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BenQ ベンキュー ZOWIE G-SR-SE（ROUGE）
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商品の詳細
新品未開封品。
・高密度ラバーにより、硬すぎず沈み込みすぎないちょうどよい柔らかさと、凹凸のない滑らかさによる快適な滑りを提供。
・より細かな網目の布採用により、マウスの機動性、制動力に長けたバランスのいい操作性を実現。
・布面印刷の見直すことで、湿度や摩耗による滑走感の低減を改善。
種類...その他
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・高密度ラバーにより、硬すぎず沈み込みすぎないちょうどよい柔らかさと、凹凸のない滑らかさによる快適な滑りを提供。
・より細かな網目の布採用により、マウスの機動性、制動力に長けたバランスのいい操作性を実現。
・布面印刷の見直すことで、湿度や摩耗による滑走感の低減を改善。
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商品の説明
BenQ ゲーミングマウスパッド ZOWIE G-SR-SE（Rouge）布製/クロス/ラバーベース/滑り止め加工/100%フルフラット/3.5ｍｍ
BenQ ゲーミングマウスパッド ZOWIE G-SR-SE（DEEP BLUE）布製/クロス/ラバーベース/滑り止め加工/100%フルフラット/3.5ｍｍ
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