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SmartKeyboard Folio　日本語　11インチiPadPro/Air

アップル

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商品の詳細

AppleStoreオンラインにて2022年2月に購入。

使用感ありますが動作正常です。

箱等はなく本体のみとなります。

互換性
11インチiPadPro（第4世代）
11インチiPadPro（第3世代）
11インチiPadPro（第2世代）
11インチiPadPro（第1世代）
iPadAir（第5世代）
iPadAir（第4世代）

商品の説明

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