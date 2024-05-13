Logicool G ロジクール G PRO ゲーミングマウス

商品の詳細

購入してからゲーム用途で3ヶ月程使用しましたが自分の手に合わず出品することにしました。

写真のように有線用のコード利き手様に変えるサイドボタンなど全てあるので右利きの人も左利きの人も使用できます。値下げ交渉も受け付けます。