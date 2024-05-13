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NEC 文豪 JX-A500 ワープロ
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￥2220税込
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商品の詳細
目立つ傷や汚れ、割れは無いのですが外装に色褪せはみられます
液晶は画像8枚目に載せたのですがモニターの右端に小さな黒点があります
タッチペンはありません。本体と電源ケーブルのみの発送になります
キーボードのキーは全て動作確認できたのですが、ワープロの使い方がわからないのとフロッピーディスクが無いので他の機能の動画確認は出来ていません。
インクリボンは新品を購入して交換したのですが印刷の仕方がわからないので確認出来ていません
質問あればコメントください。ご検討よろしくお願いします
液晶は画像8枚目に載せたのですがモニターの右端に小さな黒点があります
タッチペンはありません。本体と電源ケーブルのみの発送になります
キーボードのキーは全て動作確認できたのですが、ワープロの使い方がわからないのとフロッピーディスクが無いので他の機能の動画確認は出来ていません。
インクリボンは新品を購入して交換したのですが印刷の仕方がわからないので確認出来ていません
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商品の説明
NEC ワープロ 文豪 JX-A500
JX-A500｜NEC ワープロ 文豪 ｜中古品｜修理販売｜サンクス電機
ワープロ NEC 文豪 JX-A500 特選品(付属品あり)
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