NEC 文豪　JX-A500 ワープロ

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商品の詳細

目立つ傷や汚れ、割れは無いのですが外装に色褪せはみられます

液晶は画像8枚目に載せたのですがモニターの右端に小さな黒点があります

タッチペンはありません。本体と電源ケーブルのみの発送になります

キーボードのキーは全て動作確認できたのですが、ワープロの使い方がわからないのとフロッピーディスクが無いので他の機能の動画確認は出来ていません。

インクリボンは新品を購入して交換したのですが印刷の仕方がわからないので確認出来ていません

質問あればコメントください。ご検討よろしくお願いします