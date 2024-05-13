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CANON EF-S 55-250mm IS ＋ フード(ET-63)
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￥5740税込
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商品の詳細
使用しなくなり出品いたします。
レンズ本体、レンズキャップ、フード(ET-63)のみです。
細かい傷や擦れなどはありますので、気になる方はご遠慮ください。
以下、CANONのＨＰ情報です。
レンズ構成(群)10
レンズ構成(枚)12
絞り羽根枚数7（円形絞り）
最小絞り22-32（1/2段表示もF22～32）
最短撮影距離(m)1.1（ズーム全域）
最大撮影倍率(倍)0.31（望遠側）
フィルター径(mm)58
最大径x長さ(mm)x(mm)70X108
質 量(g)390g
レンズ本体、レンズキャップ、フード(ET-63)のみです。
細かい傷や擦れなどはありますので、気になる方はご遠慮ください。
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レンズ構成(群)10
レンズ構成(枚)12
絞り羽根枚数7（円形絞り）
最小絞り22-32（1/2段表示もF22～32）
最短撮影距離(m)1.1（ズーム全域）
最大撮影倍率(倍)0.31（望遠側）
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商品の説明
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