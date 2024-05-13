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YAMAHA発電機

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商品の詳細

交流：定格出力2.3kVA・定格電圧100V・定格電流23A
使用燃料：無鉛ガソリン(自動車専用レギュラーガソリン)
燃料タンク容量(赤レベル)：10L
連続運転可能時間：7.0h
エンジン種類：空冷4サイクルガソリンエンジン
使用エンジンオイル：4サイクルエンジンオイル(SE級以上SAE10W-30)
エンジンオイル容量：0.6L

商品の説明

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